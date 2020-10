Börsenplätze Sonic Healthcare-Aktie:



Sonic Healthcare Ltd. (ISIN: AU000000SHL7, WKN: 909081, Ticker-Symbol: SAB, Nasdaq OTC-Symbol: SKHCF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Hauptaktivitäten von Sonic Healthcare bestanden in der Bereitstellung von medizinischen Diagnostikdiensten und der Bereitstellung von Verwaltungsdiensten und -einrichtungen für Ärzte. Zu seinen Segmenten gehören Labor, Bildgebung und andere.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonic Healthcare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sonic Healthcare Ltd. (ISIN: AU000000SHL7, WKN: 909081, Ticker-Symbol: SAB, Nasdaq OTC-Symbol: SKHCF) unter die Lupe.Vertreter von Laboren hätten erneut gefordert, Sars-CoV-2-Tests auf das Notwendige zu reduzieren und vor allem die Menschen zu testen, die Tests vordringlich brauchen würden. Außerdem gebe es so gut wie kein verfügbares Personal mehr. Evangelos Kotsopoulos, Vorstandsmitglied des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) und CEO von Sonic Healthcare Germany, übe harsche Kritik."Der Markt für qualifizierte Laborkräfte, die PCR bedienen können, ist absolut leergefegt weltweit. Jeder Mensch, der schon einmal PCR in seinem Lebenslauf buchstabiert hat, ist irgendwo verhaftet", habe ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos in Berlin gesagt. Daher müssten Labormitarbeiter, die nicht auf PCR-Tests spezialisiert seien, entsprechend weitergebildet und qualifiziert werden.Zudem fehle es immer wieder an Material. "Mal sind es Abstrichtupfer, mal Reagenzien, dann wieder Verbrauchsmaterialien, jetzt gerade Pipettenspitzen, die fehlen. Das macht die Arbeit in den Laboren unnötig schwer", so Kotsopoulos. Einen Grund dafür sehe er in den vergangenen Monaten: "Wir haben im Sommer bei der unnötigen Testung von Reiserückkehrern mindestens Hunderttausende von Tests verballert mit 0,3 Prozent Positivrate, die uns heute fehlen. Wir haben leere Lager und keine Pipettenspitzen in Reserve, weil wir die verbraucht haben". Man müsse sich auf das Notwendige bei der Testung konzentrieren. "Alles drumherum ist Luxus", so Kotsopoulos.DER AKTIONÄR führe die Sonic Healthcare-Aktie seit Ausgabe 15/2020 auf der Empfehlungsliste. Seitdem betrage das Kursplus inklusive Dividendenzahlung rund 60 Prozent. Auch in den letzten turbulenten Handelstagen habe der Titel mit Stabilität geglänzt.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Sonic Healthcare-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link