Russland sei einer der größten Exporteure von Erdöl und Erdgas und zudem sehr bedeutend bei vielen Bodenschätzen. Auch bei Weizen und Mais würden Russland und die Ukraine zu den größten Produzenten weltweit gehören. Die deutlichen Preissteigerungen allein heute seien ein deutliches Anzeichen der Verunsicherung. Ein schneller Ausgleich der russischen Exporte sei aufgrund der sowieso sehr angespannten globalen Angebotsseite kaum möglich.



Die Folge: Die erhöhten Inflationsraten würden einen neuen Push durch Energie und Rohstoffpreise erhalten. Der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen anzuheben, bleibe hoch. In Verbindung mit den gestiegenen Preisen sorge dies bei den Unternehmen für zusätzliche Unsicherheit. Genauso wie die zu erwartende Sanktionsspirale. Es werde Zeit brauchen, bis die Kapitalmärkte dies eingepreist und verdaut hätten. Scharfe Zinserhöhungen seien allerdings aktuell auch nicht zu erwarten.



Trotz dieser erschreckenden Entwicklung, die uns noch eine ganze Weile begleiten wird, bleiben substanz- und ertragsstarke Unternehmen mittel- bis langfristig, auch vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten, unter Renditeaspekten weiterhin aussichtsreich, so die Experten von Robert Beer Investment. Daher würden sich die Experten mit ihren risikoadjustierten Investments in europäischen und internationalen Blue Chips sehr wohl fühlen.



Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und den damit verbundenen Turbulenzen, seien die risikoadjustierten Strategien der Experten auch jetzt ein wertvoller Baustein, um einem Volatilitätsanstieg gelassener entgegenzusehen.







Weiden (www.aktiencheck.de) - Unsere Hoffnungen in die diplomatischen Bemühungen vieler Regierungschefs haben sich mit dem heutigen Einmarsch zerschlagen, so die Experten von Robert Beer Investment.Die russischen Aussagen würden sich teils extrem verstörend lesen. Die Gefahren und die Unsicherheit seien extrem groß und vieles sei möglich. Nur eins scheine klar zu sein: Die Situation lasse sich nicht so leicht auflösen. Die Spannung wird uns also eine ganze Zeit begleiten, so die Experten von Robert Beer Investment.