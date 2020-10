Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Erholung in Europa infolge der zweiten Coronavirus-Welle und erneuter Lockdown-Maßnahmen ins Stottern gerät, zeigt sich die US-Wirtschaft erstaunlich robust, so die Analysten von Postbank Research.



Obwohl auch die USA von hohen Infektionszahlen betroffen seien, würden die Verbraucher unverändert spendierfreudig bleiben. Die Einzelhandelsumsätze hätten ihr Vorkrisenniveau längst wieder erreicht. Die heute zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal sollten aber nicht nur einen sprunghaften Zuwachs beim privaten Konsum zeigen. Auch die Ausrüstungsinvestitionen dürften eine kräftige, V-förmige Erholung vorweisen. Hierauf würden die Kapitalgüteraufträge der Unternehmen hindeuten, die im Quartalsvergleich um acht Prozent gestiegen seien und ebenfalls schon wieder über dem Vorkrisenniveau lägen.



Positive Signale seien bis zuletzt auch vom boomenden Wohnimmobilienmarkt gekommen, der das BIP-Wachstum unverändert stütze. Die Konjunkturerholung in den USA stehe damit auf einer breiten Basis. Stimmungsindikatoren würden darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft mit viel Schwung ins vierte Quartal gestartet sei. Nach der schnellen Erholungs-Rally im Sommer sollten sich die Wachstumsraten allerdings wieder normalen Werten annähern. Die wahrscheinliche Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets nach den US-Wahlen dürfte vor allem im kommenden Jahr für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen. Der US-Dollar habe an den vergangenen Handelstagen indes vor allem von einer hohen Risikoaversion an den Märkten profitiert. (29.10.2020/ac/a/m)



