Mit diesem kniffligen Markt sehe sich auch der Solar & Sustainable Energy Fund konfrontiert. Nachdem seit Jahresbeginn zahlreiche Werte im Clean-Energy Sektor Korrekturen von über 30% verzeichnet hätten, seien sie jetzt bewertungstechnisch wieder viel attraktiver als noch während der euphorischen Green-Deal-Rally des Vorjahres 2020.



Der Fondsmanager schreibe in einer Aussendung: "Vieles spricht dafür, dass der Green Energy Sektor 2022 umso besser abschneiden kann. Denn sein exponentielles Wachstum setzt sich an allen Fronten ab." Besonders für den Solarsektor würden sich günstige Voraussetzungen für eine erneute Rally in 2022 abzeichnen. Denn: "Die Versorgungsengpässe und die Kosteninflation, welche viele Hersteller in den letzten 18 Monaten plagten, scheinen bereits vorbei. So ist das Angebot von Silizium und Solarglas infolge massiver Neuinvestitionen in Produktionskapazitäten bereits rapide am Ansteigen. Auch Stahl-, Kupfer- und Aluminiumpreise scheinen in den letzten Quartalen ihren Zenit überschritten zu haben."



Auch neue hocheffiziente Fabriken für Solarprodukte, die hochgradig automatisiert seien, würden für weiteres Wachstum sprechen. Enphase-CEO habe sich z.B. angesichts seiner auf Hochlast operierenden asiatischen Fertigungslinien für Microwechselrichter begeistert gezeigt. Nur eines bereite noch Kopfzerbrechen: "Was nur noch fehlt, wäre eine Normalisierung der internationalen Frachtkosten. Damit rechnen wir in den nächsten zwei Jahren." (14.12.2021/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz neuer, vermeintlich "grünerer" Regierungen in den USA und Deutschland kommen Solartitel zuletzt unter Druck, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So gebe es etwa einen neuen Vorschlag in Übersee, die Förderung von Hausdachanlagen zurückzufahren. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb. So habe der GE-Gigant vor wenigen Wochen den Verkauf eines Solar-Wechselrichters für den US-Privatkundenmarkt gestartet, den bisher Enphase und SolarEdge dominieren würden.