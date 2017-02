XETRA-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

4,824 EUR -8,64% (22.02.2017, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

4,875 EUR -11,04% (22.02.2017, 12:34)



ISIN SolarWorld-Aktie:

DE000A1YCMM2



WKN SolarWorld-Aktie:

A1YCMM



Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SWVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SRWRF



Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.820 Menschen und fertigt in Freiberg und Arnstadt (Deutschland) sowie in Hillsboro (USA). Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan und Südafrika. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de. (22.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarWorld-Aktie für nachhaltige Anlage zu gefährlich! Nur für Zocker! AktienanalyseLaut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des Solarmodulherstellers SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) nur für Zocker.Die SolarWorld-Aktie habe gestern ein Plus von 60% im Tagesverlauf verzeichnet. Ausschlaggebend sei eine Meldung gewesen, dass SolarWorld die Hälfte eines Lithium-Projektes im Osterzgebirge an einen kanadischen Lithium-Spezialisten verkauft habe. Die SolarWorld AG habe dafür 5 Mio. Euro eingenommen. Es gebe auch eine Option auf die anderen 50%, wo man zweistelligen Millionen-Betrag einnehmen könnte.Die SolarWorld-Aktie habe zwar stark reagiert, sei jedoch nach Ansicht des Börsenexperten mit großer Vorsicht zu genießen. Es bestehe nach wie vor die Gefahr durch den Rechtsstreit mit Hemlock, wo es sich um 800 Mio. Euro handle. Der Aktienprofi glaube, dass die SolarWorld-Aktie für eine nachhaltige Anlage zu gefährlich und auch mit Insolvenz gefährdet sei.Für Zocker ist die SolarWorld-Aktie mit Sicherheit ein Papier, das man immer auf der Watchlist haben sollte, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.02.2017)Börsenplätze SolarWorld-Aktie: