XETRA-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

4,714 EUR +3,38% (18.01.2017, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

4,715 EUR +1,40% (18.01.2017, 10:53)



ISIN SolarWorld-Aktie:

DE000A1YCMM2



WKN SolarWorld-Aktie:

A1YCMM



Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SWVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SRWRF



Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.820 Menschen und fertigt in Freiberg und Arnstadt (Deutschland) sowie in Hillsboro (USA). Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan und Südafrika. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de. (18.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarWorld-Aktie: Solarmodulhersteller auf völlig falschem Weg - Nur für Zocker! AktienanalyseNach Ansicht von Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, eignet sich die Aktie des Solarmodulherstellers SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) nur für Zocker.Auf dem Chart der SolarWorld-Aktie habe es zuletzt extrem viel Bewegung gegeben. Die SolarWorld-Aktie habe sich von 2,50 auf 6,50 Euro mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg sei laut dem Aktienprofi mit Spekulanten zu erklären. Solche Ausschläge seien bei solchen Aktien wie die SolarWorld-Aktie völlig normal. Da es keinen Grund für den Anstieg gegeben habe, sei sofort ein Rücksetzer eingetreten.Es sei eine Meldung von der SolarWorld AG gekommen: Man wolle in Wafer (Solar-Vorprodukte) investieren. In den Augen des Börsenexperten mache das überhaupt keinen Sinn, denn SolarWorld produziere ohnehin schon zu teuer. Jetzt noch die Vorprodukte selbst weiter zu produzieren und da noch Geld zu investieren, sei der völlig falsche Weg. Nach Meinung des Börsenprofis sei die SolarWorld AG weiterhin ein Insolvenzkandidat.Die SolarWorld-Aktie eignet sich nur für Zocker, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2017)Börsenplätze SolarWorld-Aktie: