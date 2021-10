Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Während Solarmodule simpel, sauber und sympathisch seien, fühle sich Atomkraft falsch an. Doch weil sich der Traum von 100% Sonnenkraft wegen steigender Rohstoffkosten für Solarmodule nach hinten verschiebe, sollte man sich auch mit den Atomideen von Elon Musk, Bill Gates und Warren Buffett befassen.Die Anzahl der Elektroautos werde sich bis 2030 auf 40 Mio. verzwanzigfachen und damit der Strombedarf alleine in Deutschland um 20% steigen. Und Atom schlage Kohle bei den Emissionen vernichtend. Bis 2050 wolle daher Bill Gates mit Hunderten Atomkraftwerken den Klimawandel stoppen. Auch eine Warren-Buffett-Firma setze auf ein "grünes" Atomkraftwerk. Elon Musk sage, nachts scheine leider keine Sonne und es sei mittlerweile möglich, "extrem sichere Atomkraftwerke" zu bauen.Heute melde Reuters, dass Japan neben dem Ausbau von Solar- und Windkraft auch Atomkraftwerke hochfahre, deren Sicherheit bestätigt worden sei. Nur so könne man bis 2030 den CO2-Ausstoß um 46% reduzieren. Großbritannien wolle bis 2035 komplett CO2-Neutral sein und dabei neben dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen auch auf die umstrittene Kernkraft setzen. Noch seien die Briten zu 40% auf Gas angewiesen, doch Premierminister Boris Johnson habe bereits angekündigt, zur Ablösung in neue Atomkapazitäten zu investieren.Unternehmen wie SolarEdge würden den Klimawandel nicht alleine verhindern. Eine Grafik der Internationalen Energieagentur IEA zeige, dass Solar und Wind zwar in Zukunft die größte Dynamik aufweisen würden, aber auch, dass Atom weiter zulege. Die Atomenergiebehörde (IAEA) habe bereits die Atomprognose zum ersten Mal seit zehn Jahren angehoben. Im Best Case würde sich diese Energieform bis 2050 auf bis zu 792 Gigawatt verdoppeln. Das dafür notwendige Uran sei knapp und seit August um 20% auf 40 USD gestiegen.Söllner setze im Depot 2030 weiterhin auf die Aktien SolarEdge und Plug Power. Er ergänze es nun um die wohl am meisten unterschätzte, "saubere" Energieform und kaufe einen neuen Uran-Hot-Stock, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link