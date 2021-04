Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bereich Green Energy habe in diesem Jahr zu den Underperformern gehört, nachdem es im letzten Jahr massiv nach oben gegangen sei. Jetzt sage Goldman Sachs, dass SolarEdge eine von vier Solarfirmen sei, die man vor den Zahlen, die Anfang Mai kämen, kaufen sollte. Die SolarEdge-Aktie stehe kurz davor, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Wenn das der Fall sein wird, dann könnte man mit einer kleinen Position bei der SolarEdge-Aktie reingehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:216,50 EUR +2,03% (22.04.2021, 13:03)