Tradegate-Aktienkurs Software AG

36,32 EUR +0,89% (26.11.2020, 09:49)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de (26.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Die Software AG habe bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorgelegt. Der Konzernumsatz sei demnach stärker als erwartet um 17,3% auf 185,4 (Vj.: 224,2; Analysten-Prognose: 213,0; Marktkonsens: 193,4) Mio. Euro gesunken. Zudem sei die Entwicklung in den beiden wichtigsten Sparten (Digitalgeschäft sowie Cloud & Internet der Dinge) enttäuschend ausgefallen. Des Weiteren sei die Ergebnisentwicklung überraschend schwach ausgefallen (bspw. EBIT: -57,7% auf 24,9 (Vj.: 59,0; Analysten-Prognose: 40,0; Marktkonsens: 26,8) Mio. Euro).Aufgrund einer guten Auftragsentwicklung in den ersten neun Monaten und eines laut Unternehmensangaben "soliden Starts" in das Q4 habe die Software AG aber die Zielsetzungen für die Auftragseingänge in 2020 angehoben. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen moderat gesenkt (2020e: 1,26 (alt: 1,34) Euro; 2021e: 1,52 (alt: 1,54) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,71 Euro) von unter 10% bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Aktie der Software AG. Das Kursziel werde von 37,00 auf 38,00 Euro angehoben. (Analyse vom 26.11.2020)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:36,20 EUR +0,67% (26.11.2020, 09:37)