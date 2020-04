Börsenplätze Software AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

30,30 EUR +1,54% (23.04.2020, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

30,46 EUR +1,80% (23.04.2020, 13:28)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (23.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Softwareherstellers Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Die Corona-Krise sei auch an der Software AG nicht spurlos vorbeigegangen. Heute habe die Softwareschmiede aus Darmstadt ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese seien insgesamt sehr solide ausgefallen. Allerdings habe das Unternehmen aufgrund der Pandemie seine Jahresprognose zurücknehmen müssen.Insgesamt habe die Software AG ihren Umsatz um drei Prozent auf 207 Millionen Euro steigern können. Für positive Überraschung habe das Umsatzplus in der Datenbanksparte (plus 5 Prozent) und der unerwartet starke Anstieg im Bereich Cloud & IoT (plus 62 Prozent) gesorgt.Der Gewinn je Aktie habe 0,38 Euro und damit 23 Prozent unterhalb des Vorjahreswertes betragen. Der Gewinnrückgang sei jedoch vom Unternehmen bereits angekündigt und vom Markt erwartet worden. Die Software AG investiere im Rahmen der Unternehmensstrategie zurzeit sehr viel in Wachstumsfelder wie Cloud & IoT.Das Unternehmen rechne für 2020 mit einem Rückgang von Auftragseingängen (Cloud & IoT ausgenommen), welche nun 0 bis 10 Prozent über dem Vorjahreswert liegen sollten (zuvor: 10 bis 15 Prozent). Bei Cloud & IT sollten die Auftragseingänge nun 20 bis 40 Prozent über dem Vorjahreswert liegen (zuvor: 40 bis 60 Prozent). Bei der Datenbanksparte (A&N) und der operativen Marge behalte das Unternehmen seine Prognose bei.Die Aktie von Software AG habe im Zuge des globalen Crashs in der Spitze um über 30 Prozent korrigiert, habe im Anschluss jedoch zu einer dynamischen Erholung ansetzen können. Aktuell notiere das Papier wieder 26 Prozent über seinem Korrekturtief aus März bei 30,72 Euro. Nach der Überwindung der GD200, GD90 und GD50 sei zudem ein technisches Kaufsignal ausgelöst worden. Damit sollte der Weg zum Februar-Hoch bei 34,96 Euro frei sein.Die Quartalszahlen seien von den Aktionären der Software AG positiv aufgenommen worden. Die Aktie habe im frühen Donnerstagshandel um über zwei Prozent zulegen können. Auch "Der Aktionär" bewerte die Entwicklung des Unternehmens positiv. Insbesondere das dynamische Wachstum in der Sparte Cloud & IoT spreche dafür, dass der Softwarehersteller sich auf dem richtigen Weg befinde.Langfristig orientierte Anleger können sich die Software-Aktie ins Depot legen, sollten sich jedoch gegen größere Rücksetzer mit einem Stopp absichern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link