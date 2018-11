Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (08.11.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Mirko Maier, Senior Investment Analyst von der LBBW:Mirko Maier, Senior Investment Analyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse am Kursziel in Höhe von 43,50 EUR für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Das in Q3/18 über den Erwartungen liegende Umsatzplus von 5,8% yoy auf 208,8 Mio. EUR beruhe insbesondere auf dem unerwartet starken Anstieg der Lizenzerlöse im Mainframebusiness um 43%. Dies habe zusammen mit den Wartungserlösen (-3,6%) zu einem überraschenden Anstieg des Spartenumsatzes von 7,2% geführt. Zum Plus der Produkterlöse von 12,4% in der wachstumssparte DBP hätten die IoT/Cloudlösungen 144% und die lizenzbasierten Lösungen +7,4% beigetragen. Die unerwartet starken Lizenzerlöse würden sich im erfreulichen Zuwachs des operativen Ergebnisses (EBITA Non-IFRS) von 1,6% auf 64 Mio. EUR (LBBWe: 60 Mio. EUR; -4,7%) widerspiegeln.Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechne das Management weiterhin mit einem währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes im Segment DBP (ohne Cloud) zwischen 3 und 7% (9M 2018: +3%). Dies würden die Analysten der LBBW für ambitioniert erachten, markiere doch der hohe Vorjahreswert in Q4 eine signifikante Hürde. Die Cloudversionen sollten um 100% bis 135% zulegen (9M 2018: +108%). Im Segment Adabas & Natural werde weiterhin ein Rückgang um 2% bis 6% avisiert. Dies erscheine den Analysten der LBBW eher konservativ, habe doch das Umsatzplus in den ersten 9M +6% betragen. Die operative Ergebnismarge solle zwischen 30 und 32% liegen (LBBWe: 31,1%).Im Februar 2019 werde der neue CEO seine im Rahmen des aktuellen Projekts "Helix" ausgearbeitete neue Strategie vorstellen. Angesichts des Ende Oktober erfolgten Austauschs des Vertriebsvorstandes stehe der Software AG eventuell ein größerer Richtungswechsel bevor als gedacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: