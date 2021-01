Tradegate-Aktienkurs Software AG

32,60 EUR -1,15% (13.01.2021, 21:27)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (13.01.2021/ac/a/t)





Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Software AG geringfügig:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP heben ihr Engagement in den Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ein Stück weit an.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 12.01.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Software AG-Aktien von 0,49% auf 0,50% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Software AG:0,70% SFM UK Management LLP (15.12.2020)0,64% AKO Capital LLP (17.12.2020)0,50% Marshall Wace LLP (12.01.2021)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:32,56 EUR -1,21% (13.01.2021, 17:35)