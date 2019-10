ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (08.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Software AG: Die Basis für eine Erholung ist vorhanden - ChartanalyseIn der Software AG-Aktie (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) zeichnet sich mit der jüngsten Konsolidierung ein interessantes, aber nicht ganz risikofreies Chartmuster ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.So könnte die Entwicklung seit Mitte September als bullische Flagge gewertet werden, die am Ende nach oben hin aufgelöst werde. Das Problem dabei sei das mittelfristig bärische Chartbild, denn die Aktie werde immer noch deutlich unterhalb ihres EMA 200 gehandelt. Auch die relative Schwäche zum Gesamtmarkt im Jahresvergleich berge gewisse Risiken für momentan interessierte Käufer.Aus technischer Sicht sei die Basis für eine Erholung in der Software AG-Aktie vorhanden. Bestätigt werde dies oberhalb von ca. 26,05 EUR. Anschließend könnten die Kurse weiter auf 27,75 und potenziell sogar bis in den Bereich von ca. 29 EUR durchstarten. Die an den Zielen liegenden Widerstände seien im Chartbild jedoch gut zu erkennen, so dass dort Konsolidierungen oder sogar eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Abwärtstrends eingeplant werden müssten. Das Risiko neuer Tiefs und damit eines Scheiterns der aktuellen Bodenbildungsphase nehme zudem unterhalb von ca. 24,50 EUR (Tagesschlusskursbasis) direkt wieder zu. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:25,52 EUR +2,65% (07.10.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Software AG25,48 EUR +2,12% (07.10.2019, 22:26)