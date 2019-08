ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de. (07.08.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Die Entwicklung der Software AG-Aktie sei ein gewaltiges Desaster. Das Papier sei auf das Kursniveau des Jahres 2016 abgestürzt, während andere Softwareunternehmen fast täglich neue Rekordniveaus erreichen würden. CEO Sanjay Brahmawar habe jüngst seine Aktionäre mit einem reduzierten Ausblick im Bereich Digital Business Plattform (DBP) ohne Cloud & IoT enttäuscht. Anstatt in dem Segment ein Wachstum in 2019 zu generieren, erwarte er nunmehr einen Umsatzrückgang von bis zu 6% bis maximal einer Stabilisierung. Brahmawar sei seit einem Jahr CEO der Software AG. Die Schonfrist sei abgelaufen. Einen weiteren Patzer sollte er sich nicht erlauben. Es werde mal Zeit, dass die Firma etwas für ihre Aktionäre mache. Eine Option wäre ein Aktienrückkaufprogramm, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie:24,70 EUR +1,23% (07.08.2019, 12:03)Tradegate-Aktienkurs Software AG24,74 EUR +0,03% (07.08.2019, 12:11)