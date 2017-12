Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

45,31 EUR -1,49% (01.12.2017, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

45,139 EUR -1,76% (01.12.2017, 09:40)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (01.12.2017/ac/a/t)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Software AG weiterhin:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) deutlich zurückgezogen.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 29.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Software AG-Aktien von 1,27% auf 1,17% gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Software AG:1,17% BlackRock Investment Management (UK) Limited (29.11.2017)1,00% GLG Partners LP (29.11.2017)0,42% BODENHOLM CAPITAL AB (23.10.2017)Börsenplätze Software AG-Aktie: