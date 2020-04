Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Softbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Softbank-Aktie:

32,025 EUR +6,73% (02.04.2020, 17:54)



ISIN Softbank-Aktie:

JP3436100006



WKN Softbank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol Softbank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (02.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Im Herbst 2019 habe Softbank angekündigt, sich am Rettungsplan von WeWork zu beteiligen, als das IPO des amerikanischen Bürovermittler-Start-ups gescheitert sei. WeWork habe kurz vor der Zahlungsunfähigkeit gestanden. Softbank eine Drei-Milliarden-Dollar-Offerte unterbreitet, um kurzerhand WeWork-Aktien im großen Stil zu kaufen.Bereits Mitte März habe das "Wall Street Journal" berichtet, dass Softbank aus dem Deal aussteigen wolle. Der Grund: WeWork halte sich nicht an die Bedingungen des Übernahmeangebots - sowohl die US-Börsenaufsicht als auch das Justizministerium stünden in laufenden Ermittlungen gegen WeWork.Trotzdem möchte Softbank das Start-up weiterhin unterstützen. Softbank stehe weiter voll hinter seinem Plan, WeWork erfolgreich zu machen und habe seit Oktober wichtige Schritte eingeleitet, um das zu stärken, so Rob Townsend, der bei Softbank für rechtliche Fragen zuständig sei. WeWork dagegen habe enttäuscht reagiert und kündige an, gegen das japanische Unternehmen rechtlich vorzugehen.Nach der Meldung zeige sich die Softbank-Aktie regelrecht befreit - über sieben Prozent steige der Kurs. Mit dem Abrücken des Übernahme-Plans tue sich Softbank selbst einen Gefallen. Softbank habe viele weitere spannende Beteiligungen im Portfolio wie Uber, Alibaba und die neue T-Mobile US. Langfristig sei die Aktie aussichtsreich. Kurzfristig müssten Rücksetzer im aktuell volatilen Marktumfeld einkalkuliert werden.Diese Schwächephasen eignen sich um Positionen auf- oder auszubauen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)