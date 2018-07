Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (04.07.2018/ac/a/a)



Die Franzosen würden den Geschäftsbereich Equity Markets & Commodities (EMC) von der Commerzbank kaufen. Laut Société Générale wirke sich diese nach der Integration (im Laufe von 2019) positiv auf die Rendite des tangiblen Eigenkapitals aus und habe einen minimal negativen Effekt auf die harte Kernkapitalquote nach Basel III.Für Société Générale dürfte insbesondere die Marke Comstage von Interesse sein, da sie den eigenen ETF-Spezialisten Lyxor ideal ergänze. Das Geschäft sei von hohen Fixkosten geprägt, so dass Skaleneffekte entscheidend seien. Insgesamt werte Rießelmann den Deal daher positiv und konform zur Strategie "Transform to Grow".Für eine Neubewertung des französischen Titels müssten sich zukünftig allerdings nachhaltige Fortschritte (insbesondere in Bezug auf das Wachstum) in den Zahlen widerspiegeln. Rießelmann habe seine EPS-Erwartung für 2019 auf 4,75 (alt: 4,60) Euro erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Société Générale-Aktie. Das Kursziel sei von 42,00 auf 41,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 04.07.2018)