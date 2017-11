ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (24.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) charttechnisch unter die Lupe.Fast ein Jahr lang habe sich die Société Générale-Aktie mit den entscheidenden charttechnischen Hürden im Bereich von gut 50 EUR auseinandergesetzt. Zur Erinnerung: Auf diesem Level seien jeweils die letzten Verlaufshochs ausgeprägt worden und gleichzeitig verlaufe hier die Nackenlinie einer potenziellen unteren Umkehr. Die jüngste Kursschwäche, welche auch ein Unterschreiten des Junitiefs (45,52 EUR) mit sich gebracht habe, setze die Bullen nun unter Druck. Letztlich müssten Anleger die Hoffnungen auf eine langfristige Bodenbildung zunächst einmal begraben.Der Blick gehe nun in Richtung der Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 40,91 EUR) und dem bisherigen Jahrestief bei 40,66 EUR. Könne auch diese Bastion den jüngsten Kursverlusten keinen Einhalt gebieten, würde sich das Chartbild des Banktitels weiter verschlechtern. Das Hoch vom Mai 2016 (37,60 EUR) fungiere dann als nächste Unterstützung.Um den Bock indes doch noch umzustoßen, bedarf es des skizzierten Befreiungsschlags in Form eines Sprungs über die eingangs angeführte Schlüsselzone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.11.2017)Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,18 EUR +0,70% (24.11.2017, 09:35)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,315 EUR +1,06% (24.11.2017, 09:50)