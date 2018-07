Die Silver Economy lasse sich in mehrere Unterthemen aufteilen. Erstens meint der Begriff alles, was Freude bereitet, wenn wir unseren Ruhestand genießen wollen, so die Experten von Danske Invest. Vergnügungen, für die wir mehr Zeit haben, wenn wir zu arbeiten aufgehört haben, aber körperlich immer noch leistungsfähig und belastbar sind, so die Experten von Danske Invest. Dazu zähle Unterhaltung, beispielsweise in Form von Restaurantbesuchen, Kultur, Freizeitaktivitäten und Reisen - vielleicht sogar gemeinsam mit Kindern und Enkeln.



Darüber hinaus umfasst Silver Economy auch die kontinuierliche Instandhaltung von uns selbst, so die Experten von Danske Invest. Wir alle möchten gern an unserer Jugendlichkeit festhalten und das Alter so lange wie möglich hinauszögern, so die Experten von Danske Invest. Wir machen Sport, ernähren uns gesund und versuchen vielleicht sogar, den altersbedingten Verschleiß unseres Körpers durch Schönheitsoperationen zu kompensieren, so die Experten von Danske Invest.



Doch egal, wie sehr man dagegen ankämpfe: Man könne dem Unabwendbaren nicht entkommen. Die Zeit nagt an unserem Körper, der wie ein altes Auto kontinuierliche Pflege und gelegentlich auch neue Ersatzteile benötigt, um in Bewegung zu bleiben, so die Experten von Danske Invest. Zum Beispiel in Form von Brillen und Hörgeräten oder Knie- und Hüftoperationen, die gern in Privatkliniken vorgenommen würden.



Dazu komme der Arzneimittelbedarf, der im Alter stetig steige. Der Bank of America zufolge hätten 80 Prozent der Senioren eine chronische Krankheit, und sie stünden für 75 Prozent des Verbrauchs im Gesundheitssektor.



Mit dem Alter steige auch der Bedarf an Wohnungen, die zu den veränderten Ansprüchen in Bezug auf Größe, Einrichtung, Sicherheit und Komfort sowie zum Bedarf an digitalen und physischen Hilfsmitteln passen müssten.



Wenn das Älterwerden teuer und mühsam klinge, sei da etwas Wahres dran. An der Schwelle zum Ruhestand zu stehen und dann nicht genügend Geld zu haben, um seine Träume und Bedürfnisse zu erfüllen, sei ein trauriger Umstand, der nur durch rechtzeitige Vorsorge vermieden werden könne. Ein weiterer Aspekt der Silver Economy sei deshalb auch die steigende Nachfrage nach Geldanlagen und Vermögensverwaltung, die den Wunsch nach einem langen und finanziell unbeschwerten Leben unterstützen würden.



Die Silver Economy beeinflusse somit die künftige Konjunkturentwicklung in vielen verschiedenen Branchen und sei deutlich mehr als Zukunftsmusik. Sie sei ein Megatrend, der sich schon seit langem in Bewegung gesetzt habe - und dessen Bedeutung auch bei der Kapitalanlage stetig steige. (24.07.2018/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Die Menschen werden immer älter. Warum dies auch für die Kapitalanlage wichtig ist, erklärt Marc Homsy, Leiter Anlagenvertrieb Deutschland bei Danske Invest."Alle wollen länger leben, aber niemand möchte alt werden." So laute ein Zitat des 1706 geborenen und 1790 gestorbenen US-amerikanischen Schriftstellers, Wissenschaftlers und Staatsmanns Benjamin Franklin.Könnte man Benjamin Franklin eine Grußbotschaft in die Vergangenheit schicken, würde sie sowohl gute als auch schlechte Nachrichten beinhalten. Eine gute Nachricht ist, dass wir heute wesentlich länger leben als zu Franklins Zeiten, so die Experten von Danske Invest. Die durchschnittliche Lebensdauer habe sich seit damals ungefähr verdoppelt. Eine schlechte Nachricht ist dagegen, dass wir immer noch alt und gebrechlich werden und Bedarf an Pflege und der Behandlung unserer Gebrechen und Krankheiten haben, so die Experten von Danske Invest.Längere Lebenszeiten seien ein so genannter Megatrend. Seine ökonomischen Auswirkungen würden - in Analogie zu ergrauten Haaren - unter den Begriff "Silver Economy" (silberne Wirtschaft) zusammengefasst. Dahinter stecke ein konjunktureller Wachstumsbereich mit erheblichem Potenzial. Daher lohne es sich, ihn auch bei Entscheidungen der Kapitalanlage ins Auge zu fassen.