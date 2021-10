Kreisen Sie die Plattformen ein

Setzen Sie ein Ziel für Ihren Chatbot

Kunden mit FAQ weiterhelfen

Terminvereinbarung mit dem Kundenservice arrangieren

Kundendaten sammeln

Sendungsverfolgung von Bestellungen Ihrer Kunden

Beginnen Sie anfangs mit nur einer Funktion, in der die am häufigsten gestellten Fragen geklärt werden und lernen Sie im Verlauf, welche Ansprüche Ihren Kunden an den Chatbot stellen. Der Chatbot sammelt automatisch Daten über Ihre Kunden, die ihn nutzen. Diese Daten können Sie verwenden, um ihm einen weiteren Feinschliff zu geben.



Daten für individuelle Angebote

Ein Chatbot kann diverse Daten sammeln, doch Sie müssen festlegen, welche für Ihr Unternehmen sinnvoll sind. Den Chatverlauf können Sie entsprechend anpassen, sodass Ihr Chatbot mit der richtigen Fragestellung folgende Daten sammeln kann:



Postleitzahl, sofern es für Sie relevant ist, in welchem Bereich Ihre Kunden leben.

Einzelheiten zum allgemeinen Verhalten und den Gewohnheiten Ihrer Kunden (z. B. Ernährung), um Ihren Kunden passende Angebot direkt zuzusenden.

Fragen Sie beispielsweise nach konkreten Spielgewohnheiten auf GGBet, um Ihre Kunden über Sonderaktionen im nächsten Chat zu informieren.

Passen Sie den Chatbot an Ihre Corporate Identity an

Kunden bevorzugen einen Chatbot, der menschlich wirkt und sich nahtlos an die Corporate Identity anpasst. Geben Sie ihm einen einzigartigen Namen, der zu Ihrem Unternehmen passt und ein sympathisches Bild. Der Chatbot hat nicht nur die Aufgabe, Ihren Kunden schnell Fragen zu beantworten, sondern den Chat auch so angenehm wie möglich zu gestatten. Dafür muss der Bot in der Lage sein, Konversationen zu führen, durch die wiederum ein natürlicher Gesprächsflow entsteht. Ihre Kunden werden nicht merken, dass sie eigentlich nur mit einer KI sprechen. Erfolgreiche Chatbots werden von Kunden unter Umständen stundenlang genutzt, weil die Kommunikation so angenehm gestaltet ist. Innerhalb solch langer Gesprächschats können Sie wiederum weitere Daten sammeln, um mehr über die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfahren.



Testen und optimieren Sie Ihren Chatbot

Chatbots sollten möglichst einfach aufgebaut sein. Als Faustregel gilt, Ihren Bot mit Buttons arbeiten zu lassen, damit Ihren Kunden so schnell wie möglich Ihre Fragen beantwortet werden können. Versuchen Sie, große Textblöcke zu vermeiden und sie lieber auf mehrere kleine Blöcke aufzuteilen, um Ihre Kunden nicht mit zu vielen Informationen auf einmal zu überwältigen. Es hat sich bisher ebenfalls als hilfreich erwiesen, den Chatbot mit Grafiken zu kombinieren. Sofern Ihr Kunde eine Frage zu einem Produkt hat, können Sie Bilder von jenem Produkt oder einem vergleichbaren einfügen. Auch die Integration von Karten kann sinnvoll sein, wenn Ihr Kunde beispielsweise einen Reparaturservice für Ihr Produkt in seiner Nähe sucht.



Bevor Ihr Chatbot jedoch online geht, verzichten Sie keinesfalls auf einen Testlauf. Durch den Testlauf können Sie möglicherweise peinliche Funktionsstörungen und Fehler beheben. Ihr Bot wird zudem erst mit der Zeit besser. Lassen Sie ihn zunächst mit seinen Grundfunktionen laufen und optimieren Sie seine Funktionen nach den Präferenzen Ihrer Kunden. Wenn Sie beispielsweise eine Terminvereinbarung über den Chatbot integrieren, könnten Sie feststellen, dass eine individuelle Dateneingabe Ihrer Kunden nicht einwandfrei funktioniert. (13.10.2021/ac/a/m)









