Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

30,70 EUR -5,78% (22.10.2020, 10:18)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

36,50 USD +28,30% (22.10.2020, 0:30)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Snap hätten am Mittwoch Anleger und Analysten gleichermaßen schwer beeindruckt. Das Papier der Betreiberfirma der Foto-App Snapchat habe gut ein Drittel an Wert gewonnen und habe sich auf Rekordniveau bewegt. Zahlreiche Analysten hätten ihre Kursziele für die Snap-Aktie in Reaktion auf die Quartalszahlen erhöht.Das Umsatzwachstum von Snap habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mitgründer und Chef Evan Spiegel habe dies u.a. auf den Erfolg von Innovationen wie die sogenannte erweiterte Realität zurückgeführt, bei der digitale Inhalte auf dem Bildschirm ins reale Umfeld eingefügt würden. Zugleich stecke darin aber auch potenziell ein großes Geschäft, wenn Nutzer so Kleidung, Schuhe, Brillen oder Kosmetik ausprobieren könnten."Der Aktionär" habe die Snap-Aktie Ende April bei 15,01 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile habe sich das Papier mehr als verdoppelt. Bei 38,89 USD sei ein neues Alllzeithoch erreicht worden. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:30,665 EUR -0,36% (22.10.2020, 10:27)