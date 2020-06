Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

17,276 EUR -1,53% (04.06.2020, 14:48)



Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

17,424 EUR -0,02% (04.06.2020, 14:32)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

19,73 USD -0,10% (03.06.2020, 22:10)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Anleger würden seit Jahren Nerven aus Stahl bei der Snap-Aktie brauchen: Das Papier habe gestern im US-Handel ein neues Jahreshoch markiert. Das liege an einer verbesserten Werbefunktion, die Anzeigen nun automatisch mit neuen Produktinfos aktualisieren könne. Die begonnene Rally stoppe wegen einer Entscheidung aber prompt - am Tagesende verliere der Titel am Mittwoch bis zu 2,4 Prozent.Nachdem sich US-Präsident Donald Trump mit Twitter angelegt habe, habe auch Snap reagiert. Das Profil von Trump - mit circa 1,5 Mio. Abonnenten - werde auf Snapchat nicht mehr prominent im Empfehlungsbereich der App hervorgehoben. Der Konzern betone aber, dass das Profil erhalten und nicht eingeschränkt werde. Zur Entfernung aus den Empfehlungen habe Snap aber eine allgemeine Stellungnahme veröffentlicht:"Wir werden Stimmen, die zu rassistischer Gewalt und Ungerechtigkeit aufstacheln, nicht dadurch verstärken, dass wir ihnen kostenlose Werbung über Empfehlungen geben. Gewalt und Ungerechtigkeit haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, und wir stehen mit allen zusammen, die für Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit in Amerika einstehen."Damit positioniere sich der Konzern und springe Twitter bei, die insgesamt drei Tweets von Trump als problematisch gekennzeichnet hätten, was eine neue präsidiale Verordnung nach sich gezogen habe. Nun habe Snap ebenfalls den Unmut des Präsidenten auf sich gezogen, der Vorwurf: Wahlmanipulation und Zensur. Der größte Rivale Facebook habe indes dieselben Beiträge ohne Kennzeichnung online stehen lassen. Man dürfe als soziales Medium keine "Bevormundung" betreiben, so Mark Zuckerberg.Mutige Trader können das Momentum der Snap-Aktie nutzen und auf sinkende Kurse setzen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Langfristig orientierte Anleger sollten beim direkten Konkurrenten Facebook mit seiner Plattform Instagram bleiben. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: