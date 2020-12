XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

43,85 EUR +4,53% (17.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

53,265 USD +3,13% (17.12.2020, 21:11)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI Deutschland, NYSE-Ticker-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Ticker-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Seit neun Monaten kenne die Snap-Aktie nur eine Richtung: Steil nach oben. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn belaufe sich momentan auf sage und schreibe 225 Prozent. Die Erfolgsstory scheine auch weiterhin nicht abzureißen, denn heute habe die Aktie ein neues Rekordhoch markiert. Darauf müssten Anleger jetzt achten.Das US-Unternehmen habe im Oktober seine Q3-Zahlen veröffentlicht und damit seine Anleger begeistert. Der seit der Coronakrise anhaltende Aufwärtstrend habe sich daraufhin nochmals enorm beschleunigt. Seitdem habe der Wert bis heute um 57 Prozent zugelegt und stehe aktuell mit 54,71 Dollar auf einem neuen Allzeithoch.Aus charttechnischer Sicht dürfte die starke Aufwärtsbewegung aufgrund der hohen Trendstärke weitergehen. Das mittelfristige Kursziel liege dabei am 261%-Fibonacci-Retracement bei rund 69 Dollar. Da der Wert aber noch immer überhitzt sei, sollte bis dorthin mit leichten Korrekturbewegungen gerechnet werden."Der Aktionär" habe die Snap-Aktie Ende April bei 15,01 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile stehe hier ein Plus von mehr als 185 Prozent zu Buche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:43,43 EUR +2,42% (17.12.2020, 21:24)