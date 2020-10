Bonn (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik hat die Smartphone-Absatzzahlen veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Im September seien 23 Millionen Smartphones abgesetzt worden, ein Rückgang um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Seit Jahresanfang seien insgesamt 21 Prozent weniger Geräte als im Vorjahr verkauft worden, auch der Absatz von 5G-Smartphones habe nachgegeben. Er sei im Vergleich zum August auf 14 Millionen Stück gefallen, ein Minus von 13 Prozent. Der Marktanteil dieser Geräte bleibe hoch: 60 Prozent aller im September beziehungsweise 48 Prozent aller im bisherigen Jahresverlauf abgesetzten Geräte hätten über den neuen Standard verfügt; insgesamt seien in diesem Jahr bisher 108 Millionen 5G-Geräte verkauft worden.



Bei einer Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden Menschen könne von Marktsättigung nicht die Rede sein. Vielmehr würden sich potenzielle Käufer offenbar mit Käufen zurückhalten, da die Hersteller in der Vorweihnachtszeit meist neue Modelle mit neuen beziehungsweise verbesserten Eigenschaften auf den Markt bringen würden. Die Absätze sollten daher wieder anziehen. (23.10.2020/ac/a/m)



