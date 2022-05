Größtes Gewicht im Portfolio nehme der Bereich Information Technology mit 43% ein. Darin seien unter anderem die Software- und Halbleiterindustrie enthalten. Die Experten würden sich hier auf Entwickler von Software für Cyber Security, Infrastruktur und Energieversorgung fokussieren. Im Bereich der Halbleiterindustrie würden sie Hersteller von Maschinen zur Bearbeitung von Chips, Leistungshalbleitern und zur Kristallzucht favorisieren.



Das zweitgrößte Gewicht sei der Bereich Health Care mit 14% und beinhalte Unternehmen aus Augenheilkunde, Medizintechnik und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dies alles seien Bereiche, von denen die Experten strukturelles Wachstum über die kommenden drei bis fünf Jahre erwarten würden. Sie seien hier in Unternehmen investiert, die über eine hohe Wettbewerbsqualität verfügen würden, in ihrer Nische zu den Weltmarktführern gehören würden und von einem langfristig denkenden Management geführt würden.



Vergleiche man die Indices MSCI Europe Growth und MSCI Europe Value, so habe der Value Index seit Jahresanfang deutlich besser abgeschnitten (+1,2% vs -12,1%). Vergleiche man jedoch die Performance der letzten zehn Jahre, so ändere sich das Bild enorm: Der Growth Index liege mit +154,4% deutlich vor dem Value Index mit +99,1%.



Nach wie vor hätten sich die Experten keinem bestimmten Investmentstil verschrieben, würden sich jedoch auf wachstumsstarke Qualitätstitel fokussieren. Als Konsequenz dieser Ausrichtung kämen einige Aktieninvestments nicht infrage, auch wenn sich diese temporär gut entwickeln könnten.



Die gestiegene Unsicherheit infolge des Kriegsausbruchs sowie die strengere Geldpolitik der Notenbanken hätten sich negativ auf die Aktienbewertung ausgewirkt, was insbesondere höherbewertete Unternehmen belastet habe, die häufig im Bereich der Growth-Indices anzutreffen seien.



Mittelfristig würden sich die Experten dennoch chancenreich aufgestellt sehen, da sie sich auf hochqualitative Geschäftsmodelle mit strukturellem Wachstum fokussieren würden, die hochrelevante Produkte für ihre Kunden herstellen würden. Dies sollte es eher ermöglichen, gestiegene Kosten in aktuellen inflationären Umfeld weiterzureichen. Darüber hinaus könne eine hohe Profitabilität operativen Gegenwind besser abfedern und eine starke Bilanz schütze vor einem Anstieg der Kosten nach Refinanzierungen in einem Umfeld gestiegener Zinsen.



Die Experten hätten keinen Zweifel daran, dass die Unternehmen, in die sie investiert seien, ihre Position unter den Weltmarktführern in ihren jeweiligen Nischen auch in herausfordernden Zeiten behaupten würden. Die Geschäftsmodelle dieser oft zitierten Hidden Champions des deutschen Mittelstandes hätten sich in den letzten Monaten nicht geändert, weshalb es bei dem mehrjährigen Anlagehorizont keinen Grund gebe, das Portfolio hektisch umzusortieren. (06.05.2022/ac/a/m)







