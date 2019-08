Berlin-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

27,90 EUR +0,72% (27.08.2019, 13:35)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

31,19 USD +0,71% (27.08.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (27.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse von Analyst Brian White von Monness, Crespi, Hardt & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Brian White, Analyst von Monness, Crespi, Hardt & Co, die Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Slack Technologies Inc. repräsentiere eine der Software-Plattformen der nächsten Generation mit deren Hilfe Organisationen ihre Angestellten im Zuge einer digitalen Transformation zunehmend ausrüsten könnten, so die Analysten von Monness, Crespo, Hardt & Co.Die Evolution dieses neuen Softwarearms werde spannende Möglichkeiten bieten.Analyst Brian White veranschlagt ein Kursziel von 39,00 USD.