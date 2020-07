Börsenplätze Slack-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

28,10 EUR +1,98% (17.07.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

32,11 USD +1,58% (17.07.2020, 22:10)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (19.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Der Softwareentwickler gehöre zweifellos zu den großen Profiteuren der Coronakrise, denn die Nachfrage nach Homeoffice-Anwendungen habe in den vergangenen Monaten massiv zugenommen. Nach den Quartalszahlen sei die Slack- Aktie aber unter Druck geraten, obwohl der US-Konzern in Q1 des Fiskaljahrs 2021 ein Wachstum von rund 50% verzeichnet habe. Nun zeichne sich jedoch eine Bodenbildung ab. Schützenhilfe bekomme die Slack-Aktie von den Analysten."Der Aktionär" bewerte die Geschäftszahlen von Slack positiv. Das Unternehmen stehe erst am Beginn seines Wachstums. Somit könne sich ein Umsatzanstieg von 50% durchaus sehen lassen. Auch die Zusammenarbeit mit Amazon.com spreche für die Technologievorzüge von Slack. Das Unternehmen bleibe ein klarer Profiteur des Homeoffice-Trends mit einem großen Potenzial für eine starke und globale Marktdurchdringung im Home-Working-Bereich.Auch charttechnisch scheine sich aktuell eine Bodenbildung über der Horizontale bei rund 30 USD abzuzeichnen. Damit werde auch der Ausbruch des Papiers aus der Konsolidierungszone immer wahrscheinlicher. Anleger könnten den Rücksetzer nach den Zahlen für einen Neueinstieg nutzen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Slack.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link