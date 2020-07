Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (09.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sixt nutzt die Verwerfungen in der Branche, um seine Expansion in den USA voranzutreiben - AktienanalyseDer weitgehende Stillstand des öffentlichen Lebens hat Deutschlands größten Autovermieter Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) im Auftaktquartal in die roten Zahlen getrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zur Stärkung der Liquidität habe sich der Konzern im Mai sogar einen Hilfskredit über 1,5 Mrd. Euro besorgt. Dennoch habe die Stammaktie seit ihrem Corona-Tief um mehr als 110 Prozent zugelegt. Was Anleger und nicht zuletzt den Konzern selbst wieder mutiger werden lasse, seien die schrittweisen Lockerungen der Reisebeschränkungen. Im Vergleich zum April und Mai, als der Flugverkehr und das Reisegeschäft wegen Ausgangsbeschränkungen völlig darniedergelegen hätten, verzeichne Sixt in den Urlaubsregionen in Europa und im inneramerikanischen Geschäft derzeit wieder einen Anstieg der Buchungen, so Konzernlenker Erich Sixt in seiner Rede zur Hauptversammlung. Er habe daher die Prognose bekräftigt, wonach sich Sixt auf Jahressicht in den schwarzen Zahlen halten werde - wenngleich das zweite Quartal "verheerend" ausfallen dürfte.Anders als so mancher Konkurrent scheine Sixt also mit einem blauen Auge davon zu kommen. Zudem habe das Unternehmen dank hoher Eigenkapitalquote und gesicherter, breiter Finanzierungsbasis eine sehr solide finanzielle Position - und genau das nutze der Konzern nun zu seinem Vorteil. Wie Sixt Anfang der Woche mitgeteilt habe, hätten vom insolventen Autovermieter Advantage Rent a Car zehn Flughafenstationen in den USA abgeluchst werden können - ein Glücksfall. Zum einen seien die Münchener mit dem Kauf nun an allen wichtigen Verkehrsknotenpunkten im größten Autovermietungsmarkt der Welt vertreten. Zum anderen berge der Erwerb hohes Potenzial, da der Umsatz der zehn Flughäfen insgesamt auf etwa 3,4 Mrd. Dollar geschätzt werde. Das entspricht ungefähr dem Gesamtpotenzial des Mietwagengeschäfts in Deutschland, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2020)