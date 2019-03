Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (27.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.US-Fahrdienstvermittler Uber liefere sich beim Börsengang ein Wettrennen mit seinem kalifornischen Rivalen Lyft. Bei Uber werde dabei über eine Bewertung von bis zu 120 Milliarden Dollar spekuliert. Dem Wettbewerber Lyft, der bereits ab Anfang April an der Börse durchstarten wolle, werde dagegen "nur" eine Bewertung von knapp über 20 Milliarden Dollar zugesprochen. Von den bevorstehenden IPOs der beiden großen Fahrdienstvermittler könnte auch der Pullacher Sixt-Konzern profitieren.Eine weltweite Nummer 1 auf dem Mobilitätsmarkt gebe es derzeit nicht. In den USA würden Uber und Lyft vorneweg fahren, in China sei das Pendant Didi Chuxing. In Europa würden unter anderen das Duo BMW/ Daimler mit einem Carsharing-Projekt sowie Sixt die Poleposition anstreben. Anders als die Autobauer habe der Autovermieter die Startlinie aber schon hinter sich gelassen.Im Rahmen der neuen Mobilitätsplattform wolle Sixt auch den Bereich "Fahrdienste" (Ride-Hailing) ausbauen. In 250 Städten könne man über Sixt-Partner mit der App aus einem Pool von 1.500 Anbietern seinen eigenen Fahrdienst oder Limousinenservice bestellen. Neben dem deutschen Taxigewerbe oder Anbietern wie Cabify würden auch Big Player wie Lyft zu den Partnern zählen. Ob und wie Lizenzen oder Provisionen gezahlt würden, sei nicht bekannt.Fakt sei dagegen, dass Lyft ähnlich wie sein US-Wettbewerber Uber spätestens Anfang April an der US-Technologiebörse Nasdaq vorfahren werde. Dafür sollten 30,8 Millionen Aktien an den Investor gebracht werden - zu einem Preis zwischen 62 und 68 Dollar. Weitere 4,6 Millionen Aktien sollten im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stehen. Lyft habe seinen Marktanteil in den vergangenen zwei Jahren von 22 auf 39 Prozent ausgebaut. Im Vorjahr habe der Konzern dabei seinen Umsatz auf 2,16 Milliarden Dollar verdoppeln können. Allerdings sei dabei auch der Verlust. Von 688 auf 911 Millionen Dollar gestiegen.Wage man den nicht ganz einfachen Vergleich mit dem profitablen Sixt-Konzern, dann könnte man dem Konzern, der mit dem Start der neuen Mobilitätsplattform seine Aktivitäten und damit auch seine Wachstumschancen deutlich vergrößert habe, in Sachen Börsenwert (aktuell bei 3,7 Milliarden Euro) noch einiges an Luft nach oben zusprechen. Die Sixt-Aktie werde gerade einmal mit dem 1,3fachen Umsatz gehandelt. Lyft werde wohl beim Börsengang auf ein Kurs/Umsatz-Verhältnis (KUV) von satten 9 kommen.Das Fazit habe Bestand: Das digitale Zeitalter verändere das Auto grundlegend. Immer mehr Menschen würden die eigene Mobilität rational als Dienstleistung sehen, für die man nur zahle, wenn man sie benötige. In Zukunft dürften also weniger Autos verkauft werden, dafür aber immer mehr Kilometer. Dem Smartphone komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Es habe das Potenzial, den Mobilitätsmarkt auf den Kopf zu stellen. Sixt habe die Zeichen der Zeit erkannt und dürfte - statt nur als Autovermieter mit begrenztem Wachstumspotenzial - dank der App neu wahrgenommen werden, auch wenn die finanziellen Effekte der neuen Plattform bis 2020 noch begrenzt sein dürften. Könne Sixt seine in der Autovermietung erfolgreich gelebte Gewinnmaximierung auch in die App übertragen, sollte die Aktie mittelfristig in deutlich höhere Kursregionen steigen.Anleger mit Weitblick steigen ein und fahren mit, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse. (Analyse vom 27.03.2019)