Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de (13.01.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Mit einem Kursgewinn von 36% in 2019 habe Sixt - der letztjährige Jahresfavorit der Experten - zu den Outperformern im Markt gezählt. Ihre alten Höchststände habe die Aktie aber nicht erreicht, denn insbesondere die Gewinnentwicklung des Mobilitätsdienstleisters gebe dem Markt weiter Rätsel auf. Zwar hätten die Pullacher ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 um satte 14% auf 2,25 Mrd. Euro steigern können. Das EBIT sei infolge hoher Digitalinvestitionen und Expansionskosten im Ausland aber mit 281 Mio. Euro leicht, um 1,4%, unter dem Vorjahreswert geblieben und auch für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand nur eine Ergebnisstagnation.Noch sei das Vertrauen der Experten in die langjährige Wachstumsrakete Sixt aber nicht erschöpft. Denn während so mancher Vorstand mit dem Verweis auf hohe Investitionen nur andere Probleme zu kaschieren versuche, scheine das Geschäftsmodell der Bayern strukturell intakt. Das lege jedenfalls die unveränderte Rohertragsmarge nahe, die keinerlei zunehmenden Wettbewerbsdruck erkennen lasse. Sofern das starke Umsatzwachstum im laufenden Jahr anhalte, könnte es somit zu einem Gewinnsprung kommen, zumal sich die digitale Transformation in Form der rege nachgefragten Mobilitätsplattform Sixt One langsam auszuzahlen scheine.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: