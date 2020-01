Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (02.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sixt treibe die Digitalisierung seines Geschäftsmodells konsequent voran. Der Wandel zum digitalen Mobilitätsdienstleister sei in vollem Gange. Im abgelaufenen Jahr hätten die notwendigen Investitionen das Ergebnis noch belastet. Doch im laufenden Jahr könnte das Zahlenwerk des Autovermieters bereits wieder Fahrt aufnehmen. Pünktlich zum Jahresstart habe die Aktie ein frisches Kaufsignal generiert.Sixt stelle die Weichen, um vom Megatrend Mobilität zu profitieren. Anfang 2019 sei die weltweit erste integrierte Mobilitätsplattform Sixt ONE samt neuer App auf den Markt gebracht worden. Nachdem der Autovermieter in Europa bereits eine marktführende Stellung erreicht habe, werde zudem die Expansion in den USA massiv vorangetrieben.Mit der Zusammenführung der klassischen Autovermietung sowie dem modernen Carsharing- und dem Fahrdienst-Geschäft fahre Sixt einmal mehr als Innovationsführer vorne weg."Der Aktionär" spekuliert daher in seinem Aktien-Musterdepot und im Real-Depot weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.