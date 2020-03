Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

30,30 EUR +0,83% (18.03.2020, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

28,60 EUR -6,84% (18.03.2020, 09:17)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de (18.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Attraktive Dividendenrenditen seien von jetzt auf gleich Geschichte. Erste Unternehmen würden ihre Aktionäre im Regen stehen lassen. Sie würden die Dividende mit Verweis auf die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf ihr Geschäft streichen. Das Geld, mit dem sie ihre Aktionäre am Unternehmenserfolg hätten beteiligen wollen, würden sie jetzt zum Überleben brauchen.Günstige Bewertung, hohe Dividendenrendite. Bis vor wenigen Wochen habe das für etliche Aktien gegolten und sie insbesondere in den Augen von Value-Investoren besonders attraktiv gemacht. Dazu habe die Lufthansa gezählt, aber auch der Mobilitätsdienstleister Sixt. Hab gezählt, denn damit sei es gefühlt von jetzt auf gleich vorbei. Beide Konzerne hätten unlängst mitgeteilt, entgegen früherer Ankündigung und Erwartung des Marktes keine Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr ausschütten zu wollen. Wer hier auf Renditen von fünf, sechs oder gar acht Prozent spekuliert habe - und das hätten sehr viele - gehe jetzt leer aus.Für immer mehr Unternehmen gehe es mit jedem Tag, mit dem der Coronavirus weitere Landstriche lahmlege, ums nackte Überleben. Der Restaurantketten-Betreiber Vapiano - ohnehin angeschlagen - habe am Montag Liquiditätsbedarf angekündigt und wolle Staatshilfen beantragen. Die Schließung von mehr und mehr Filialen lasse den Cash Flow abebben. Es komme kein neues Geld mehr rein.Sixt und TUI habe diese Krise besonders heftig erwischt. Abzulesen sei das auch an der Gewinner- und Verliererliste seit dem DAX-Hoch Mitte Februar. Keine andere Aktie habe so heftig Prügel bezogen wie die Aktie des Mobilitätsdienstleisters Sixt. Ein Rebound ist zwar hier damit wahrscheinlich und überfällig, so Leon Müller von "Der Aktionär". Wann dieser aber einsetzen werde, lasse sich derzeit nicht prognostizieren. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link