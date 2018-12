"Der Aktionär" favorisiert dennoch den heimischen Dauerbrenner, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.12.2018)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Immer mehr Menschen würden die eigene Mobilität als reine Dienstleistung sehen, für die man nur zahle, wenn man sie benötige. Autovermieter hätten die Zeichen der Zeit erkannt und würden die Voraussetzungen mitbringen, um in diesem Bereich zu den Gewinnern von morgen zu gehören.Das Potenzial sei enorm, insbesondere in den mit Autos verstopften Großstädten und den Metropolen der Welt. Fast alle Anbieter - inklusive der BMW- und Daimler-Ableger Car2Go und DriveNow - hätten eines gemeinsam: Sie würden sich schwer tun, mit dem Carsharing Geld zu verdienen. Das liege an den hohen Anschaffungskosten für die Flotte, aber auch an den Ausgaben für Pflege und Wartung der Autos. Profitabel werde ein Fahrzeug erst, wenn die Auslastungsquote weit über 35% liege.Weltweit agierende Autovermieter würden dagegen über das nötige Know-how beim Flottenmanagement und über den passenden Fahrzeugbestand verfügen. Einer der Platzhirsche sei die Avis Budget Group. Die Amerikaner hätten sich durch die 550 Mio. USD schwere Übernahme von Zipcar 2013 in die Poleposition befördert. Die mehr als eine Million Kunden der größten und bekanntesten Carsharing-Gesellschaft bekämen über eine Zip-Karte Zugang zum online ausgewählten Fahrzeug und könnten das Auto für den gewünschten Zeitraum nutzen. Kosten für Treibstoff seien im Preis inbegriffen, Mautgebühren würden automatisch abgebucht.Um die eigene Profitabilität zu steigern, wolle Avis Budget bis 2020 eine vollständig vernetzte globale Fahrzeugflotte betreiben. Durch die Nutzung der Fahrzeugdaten, die automatisch und in Echtzeit bereitgestellt würden, würden sich die Verantwortlichen erhebliche Kosteneinsparungen und Margenverbesserungen versprechen. Bei der Datenanalyse setze Avis auf die Cloud-Dienste von Amazon. Bei leicht steigenden Umsätzen könnte der Gewinn je Aktie 2018 bei 3,50 USD liegen und bis 2020 auf 4,40 USD steigen.Ebenfalls auf dem Sprung in das Carsharing-Becken: Sixt. Mit seinem "Project One" möchte der Konzern ein digitales Komplettangebot für Carsharing, klassische Autovermietung und Chauffeurdienste anbieten, das den Mobilitätsbedarf in vielfältiger Weise abdecken könne und den Kunden größtmögliche Flexibilität biete. "Wir werden die Konkurrenz überraschen", habe Konzernchef Erich Sixt vor Kurzem angekündigt. Mobilität per Smartphone-App - von einer Minute bis zu mehreren Jahren, laute die Devise.Der Startschuss dürfte 2019 fallen. Eines sei für Firmenchef Sixt aber schon jetzt klar: Vor allem in den USA eröffne sich mit dem neuen integrierten Dienst "ein fantastischer Wachstumsmarkt". Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gewinne Sixt mit seinem Service über dem landesüblichen Niveau Marktanteile und agiere trotz hoher Investitionen anders als Wettbewerber profitabel. Bis Ende 2019 solle die US-Flotte um ein Viertel auf 25.000 Autos aufgestockt werden.Sixt liefere seit 2010 ohne Pause neue Rekorde beim Gewinn. 2018 sollten der Umsatz um rund 10% und der Gewinn vor Steuern (EBT) um mehr als 15% wachsen. Vor Steuern habe man in Q3/18 bereits so viel wie Gesamtjahr 2014 verdient. Nach neun Monaten sei das Jahresergebnis aus 2017 übertroffen worden. Sixt sollte es gelingen, diese Gewinnmaximierung mit einem überschaubaren digitalen Aufwand auch auf das Carsharing-Geschäft zu übertragen.Das digitale Zeitalter verändere die Mobilitätsindustrie grundlegend. Sixt bringe alle Voraussetzungen mit, um einer der Gewinner der Marktveränderungen zu werden. Avis Budget dürfte mit der Tochter Zipcar allein durch die Größe und Präsenz auf den wichtigen Wachstumsmärkten profitieren. In Sachen Bewertung seien die Amerikaner zwar eine Spur günstiger.