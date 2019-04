Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (10.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der Fahrdienst Lyft sei Ende März an der Börse vorgefahren. Wettbewerber Uber könnte schon bald folgen. Offizielle Kennzahlen zum IPO würden dem Vernehmen nach bald veröffentlicht. Frische Details zu den Bewertungsrelationen könnten auch die Sixt-Aktie wieder auf die Überholspur schieben.Uber habe im Dezember bei der US-Börsenaufsicht einen passenden Antrag gestellt. Seitdem würden Investoren auf den Startschuss warten. Mit einem Volumen von rund 10 Mrd. USD wäre es der größte US-Börsengang des Jahres und einer der zehn größten in der Geschichte überhaupt. Die Erstnotiz an der NYSE könnte im Mai stattfinden. Eine entsprechende Roadshow, auf der Vorstand Dara Khosrowshahi Analysten und Investoren die Vorzüge und Pläne des weltweit aktiven Fahrdienstes präsentieren werde, dürfte daher noch im April starten. Dabei dürfte sich zeigen, ob der US-Konzern, der aktuellen Berechnungen zufolge mit bis zu 120 Mrd. USD bewertet wede, diese Summe auch nur annähernd wert sei.Wettbewerber Lyft sei bereits seit Ende März an der Technologiebörse NASDAQ notiert. Der US-Fahrdienst habe beim Börsengang 2,3 Mrd. USD eingenommen. Die Gesamtbewertung habe bei rund 24 Mrd. USD gelegen. Der Start an der Börse sei fulminant gewesen. Mittlerweile notiere das Papier aber deutlich unter dem Ausgabepreis von 72 USD.Das digitale Zeitalter verändere das Auto grundlegend. Immer mehr Menschen würden die eigene Mobilität rational als Dienstleistung sehen, für die man nur zahle, wenn man sie benötige. In Zukunft dürften also weniger Autos verkauft werden, dafür jedoch immer mehr Kilometer. Dem Smartphone komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Es habe das Potenzial, den Mobilitätsmarkt auf den Kopf zu stellen. Sixt habe die Zeichen der Zeit erkannt und dürfte - statt nur als Autovermieter mit begrenztem Wachstumspotenzial - dank der App neu wahrgenommen werden, auch wenn die finanziellen Effekte der neuen Plattform bis 2020 noch begrenzt sein dürften. Könne Sixt seine in der Autovermietung erfolgreich gelebte Gewinnmaximierung auch in die App übertragen, sollte die Aktie mittelfristig in deutlich höhere Kursregionen steigen. Anleger mit Weitblick könnten einsteigen und fahren mit, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link