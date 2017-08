Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

61,702 EUR +0,44% (04.08.2017, 12:39)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (04.08.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktie setzt Rekordlauf fort - AktienanalyseBeim Mobilitätsdienstleisters Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) laufen die Geschäfte weiterhin auf Hochtouren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Basis vorläufiger Berechnungen betrage das Ergebnis vor Steuern (EBT) für das erste Halbjahr 2017 knapp über 100 Mio. Euro. Im Vorjahr seien nur 81,9 Mio. Euro hängen geblieben. Grund sei das starke internationale Geschäft: "Die erhebliche Steigerung beruht im Wesentlichen auf einem Ergebnisanstieg im Bereich Autovermietung im Ausland, ins besondere in Frankreich und den USA", habe die Gesellschaft mitgeteilt.Als Folge der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und des bisherigen Verlaufs im dritten Quartal gehe der Vorstand davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr 2017 gegenüber dem 2016erNiveau von 218,3 Mio. Euro deutlich steigen werde. Hinsichtlich des operativen Konzernumsatzes (Vorjahr: 2.124 Mio. Euro) gehe der Vorstand für das Gesamtjahr nun mehr von einem soliden Wachstum aus. Bisher sei der Vorstand von einem "stabilen bis leicht steigenden Konzern-EBT" sowie einem "leicht steigenden operativen Konzernumsatz" ausgegangen.Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:61,62 EUR +0,18% (04.08.2017, 12:32)