Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (25.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Am Wochenende habe die Corona-Krise und eine drückende Schuldenlast den US-Autovermieter Hertz in die Insolvenz gezwungen. Sixt sei in Sachen Eigenkapitalquote, Nettoverschuldung und Co deutlich besser aufgestellt als seine Wettbewerber. Zudem profitiere die Aktie von der Hoffnung auf eine Normalisierung im Tourismus.Es habe sich bereits abgezeichnet, nun sei es amtlich. Hertz habe für insgesamt 30 Firmen Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts beantragt. Die Idee hinter diesem Verfahren sei, ein Unternehmen zu sanieren, während Geldgeber zumindest auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten würden. Auch wenn der Konkurrent damit nicht komplett vom Markt sei, dürfte Sixt weitere Marktanteile im wichtigen US-Markt gewinnen.Im Vergleich stehe Sixt deutlich besser da als die Wettbewerber: Während die Eigenkapitalquote von Avis (3,0 Prozent), Hertz (7,0 Prozent) und Europcar (10,0 Prozent) eher recht mager ausfalle, liege sie bei Sixt bei über 30 Prozent. Auch in Sachen Nettoverschuldung habe Sixt die Nase vorn: Hertz komme hier auf 2,9 Milliarden Dollar, Avis auf 2,7 Milliarden Dollar und Europcar auf 1,2 Milliarden Euro. Der Pullacher Autovermieter verfüge auf vergleichbarer dagegen sogar über eine Nettobarposition von 0,6 Milliarden Euro.Doch es gebe noch einen zweiten Impulsgeber für die Aktie. Anleger würden weiter auf eine Normalisierung im Tourismus setzen. Mit den vonseiten der Politik initiierten Lockerungen im Reiseverkehr, vor allem bei grenzüberschreitenden Reisen, seien bereits wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. Passend dazu habe der TUI-Vorstandschef Fritz Joussen in einem Interview mit der "Rheinischen Post" erklärt: "Es wird eine Dynamik der Öffnungen geben, weil es keinen Grund für einen dauerhaften Lockdown des Tourismus gibt."Ab dem im saisonalen Verlauf üblicherweise starken dritten Quartal könnte es also zu einer Belebung der Nachfrage kommen. Für das Gesamtjahr gehe Sixt beim operativen Konzernumsatz dennoch von einem starken Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus und rechne mit einem deutlich positiven, wenn auch sehr stark unter dem Vorjahr liegenden Konzern-EBT. Ab 2021 wolle der Pullacher Autovermieter dann wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Bis dahin dürfte die Aktie der 100-Euro-Marke schon wieder deutlich näher gekommen sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link