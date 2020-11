Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Sixt ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (30.11.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Der Mobilitätsdienstleister habe sich nach pandemie-bedingt schwachen Neun-Monats-Zahlen (Umsatz -38,3%, EBT -56,9 Mio. Euro) erstmals zu einer Prognose für das Gesamtjahr 2020 durchringen können. Wie zu erwarten, sei diese mit einem Umsatzrückgang um 40% und einem Verlust vor Steuern von 70 bis 95 Mio. Euro (Vj.: +308 Mio.) ernüchternd ausgefallen. Dass die Aktie dennoch angesprungen sei, dürfte mit der Hoffnung auf eine Branchenerholung durch die zunehmende Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen zusammenhängen. Da Sixt zudem die aktuelle Zwangspause genutzt habe, um seine Marktstellung weiter kräftig auszubauen, u.a. durch den kürzlichen Erwerb von zehn Flughafenlizenzen in den USA, die allein so viel Umsatzpotenzial hätten wie der gesamte deutsche Markt, bleibe die Aktie spannend.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Sixt-Vorzugsaktie bei 85,00 Euro. (Ausgabe 47 vom 28.11.2020)Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: