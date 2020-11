Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

91,90 EUR +5,39% (16.11.2020, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

91,90 EUR +4,91% (16.11.2020, 15:40)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (16.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im dritten Quartal seien Umsatze und Gewinn bei Sixt erwartet stark eingebrochen. Eine Jahresprognose bleibe der Mobilitätsdienstleister aber weiter schuldig. Mit den hoffnungsvollen Aussagen von der Impfstoff-Front von BioNTech und Moderna sei die Aktie dennoch auf die Überholspur gegangen und habe ein Kaufsignal generiert. Auch die Analysten würden den Daumen heben.Die Experten von Berenberg hätten Sixt nach den Zahlen zum dritten Quartal von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 100 Euro angehoben. Analyst Benjamin Pfannes-Varrow habe seine Kaufempfehlung mit der jüngsten Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffs begründet. Vor diesem Hintergrund dürfte sich der Autovermieter im Jahr 2022 vollständig von der Viruskrise erholt und seinen Marktanteil ausgebaut haben. Pfannes-Varrow habe auch darauf hingewiesen, dass Sixt zuletzt seine Marktposition in den USA gestärkt habe.Warburg Research ("buy") bleibe ebenfalls optimistisch und habe das Kursziel von 91 auf 115 Euro angehoben. Die Nachrichten zu einem Impfstoff gegen Covid-19 sollten den Fokus zunehmend auf die Aussichten des Autovermieters über die derzeit extrem schwierigen Zeiten hinaus verlagern, so Analyst Marc-Rene Tonn. Mit einer Liquidität von mehr als 2,6 Milliarden Euro verfüge Sixt über reichlich Spielraum für Wachstum.Die Aktie dürfte vorerst weiter von den Wasserstandsmeldungen rund um das Coronavirus beeinflusst werden. Diese Nachrichten hätten sich in den letzten Tagen spürbar verbessert. Aus charttechnischer Sicht sei aus dem drohenden Verkaufssignal ein lupenreines Kaufsignal geworden. Halte das positive Momentum an, dürfte die Aktie in den kommenden Wochen weiter Kurs auf die 100-Euro-Marke nehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link