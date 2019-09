Eine Kommissionssprecherin bedauerte den Berichten zufolge tragischen Tod einer Frau und ihres Kindes bei einem Feuer, das gestern im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ausgebrochen war. Die Kommission steht bereit, den griechischen Behörden bei Sofortmaßnahmen zu helfen, um die Situation zu lindern.



Die Kommission begrüßte die Ankündigung der griechischen Behörden, mit Sofortmaßnahmen die Aufnahmekapazität zu verbessern. Dazu gehören zusätzliche Transfers auf das Festland, die vom UNHCR unterstützt und von der EU finanziert werden, erhöhte Aufnahmekapazitäten auf dem Festland sowie mehr Rückführungen von den Inseln, einschließlich freiwilliger Rückführungen.



Die Kommission steht bereit, ihre Unterstützung zu erhöhen, und wird weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun, um die griechischen Behörden - die für das Management der Situation verantwortlich sind - bei der Verbesserung der Situation zu unterstützen. (30.09.2019/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos wird am Donnerstag und Freitag gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und dem französischen Innenminister Christophe Castaner zunächst nach Griechenland und im Anschluss in die Türkei reisen. Das gab die Kommission heute (Montag) bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Europäischen Kommission:Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahlen der Migranten, die in den letzten Wochen Griechenland angekommen sind, werden die Politiker über die Situation auf den griechischen Inseln und die Zusammenarbeit bei der Migrationssteuerung beraten.