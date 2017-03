TSX Venture Exchange-Aktienkurs Sirona Biochem-Aktie:

0,165 CAD 0,00% (06.03.2017, 23:40)



ISIN Sirona Biochem-Aktie:

CA82967M1005



WKN Sirona Biochem-Aktie:

A0RM6R



Ticker-Symbol Sirona Biochem-Aktie:

ZSB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sirona Biochem-Aktie:

SRBCF



Kurzprofil Sirona Biochem Corp:



Sirona Biochem Corp (ISIN: CA82967M1005, WKN: A0RM6R, Ticker-Symbol: ZSB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: SRBCF) ist ein in Vancouver ansässiges Kosmetik-Inhaltsstoff- und Arzneimittelforschung-Unternehmen mit einer firmeneigenen Plattform-Technologie. Der Firma Labor TFChem befindet sich in Frankreich und spezialisiert sich auf die Stabilisierung Kohlenhydrat-Moleküle mit dem Ziel, Verbesserung der Wirksamkeit und Sicherheit. (07.03.2017/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Sirona Biochem-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Sirona Biochem Corp (ISIN: CA82967M1005, WKN: A0RM6R, Ticker-Symbol: ZSB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: SRBCF).Sirona Biochem habe die Jahresergebnisse für den Zeitraum bis 31. Oktober veröffentlicht. Die Zahlen würden weitgehend mit den Analystenschätzungen übereinstimmen. Erwartungsgemäß seien die Umsatzerlöse auf eine Meilensteinzahlung in Höhe von CAD 0,4 Mio. von Wanbang Biopharmaceuticals in Juni 2016 beschränkt gewesen. Das Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr in Höhe von CAD -2,9 Mio. sei leicht besser als die Analystenprognose ausgefallen (FBe: CAD -3,2 Mio.), und das Unternehmen habe die Periode mit liquiden Mitteln von CAD 0,6 Mio. beendet.Nachdem Acklin mit dem Management gesprochen habe, glaube er, dass das Unternehmen nach der Ausgabe einer Wandelanleihe in Februar 2017 bis Ende H1 17 hinreichend finanziert sei. Er habe seine Erwartungen für die ersten TFC-849-Lizenzgebühren in diesem Jahr teilweise nach hinten verschoben. Dies ergebe ein neues Kursziel von CAD 0,95 (zuvor: CAD 0,98).Börsenplätze Sirona Biochem-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Sirona Biochem-Aktie:0,11 EUR -1,79% (07.03.2017, 12:42)