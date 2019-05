Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch am Montag ließ sich der Wechselkurs von Euro und US-Dollar von nichts aus der Ruhe bringen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die politischen Probleme Österreichs hätten gestern kein Problem für den Euro dargestellt. Trotz angekündigter Neuwahlen im September dürfte das Land in diesem und im nächsten Jahr stabil wachsen und verfüge über einen Haushaltsüberschuss. Die Fronten im Sino-US-Handelsstreit scheinen sich derweil zu verhärten, so die Deutsche Bank AG. Insbesondere der Schritt der USA in der letzten Woche, US-Technologieunternehmen Geschäfte mit dem chinesischen Unternehmen Huawei zu untersagen, stelle eine signifikante Eskalation dar, die es insbesondere der chinesischen Regierung schwer machen werde, erneut auf die USA zuzugehen. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, Japan, am 28. und 29. Juni rücke daher immer stärker in den Fokus, nicht allerdings wie bisher gehofft als Endpunkt der Verhandlungen, sondern eher, um die stockenden Gespräche wieder ins Laufen zu bringen. Eine baldige Lösung scheine zunehmend unwahrscheinlich. (21.05.2019/ac/a/m)