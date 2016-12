Die Experten hätten die Aktie vor fast exakt einem Jahr bei Kursen von mehr als 4 Euro zum Kauf empfohlen. Die Kursentwicklung sei stark gewesen. Aktuell liege das Kursplus bei über 50%. Die Dividendenrendite von über 3% sei nach wie vor stark. Das KGV für das laufende Geschäftsjahr liege bei 18.



Börsenplätze SinnerSchrader-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SinnerSchrader-Aktie:

6,20 EUR -1,35% (21.12.2016, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs SinnerSchrader-Aktie:

6,199 EUR -0,86% (21.12.2016, 11:59)



ISIN SinnerSchrader-Aktie:

DE0005141907



WKN SinnerSchrader-Aktie:

514190



Ticker-Symbol SinnerSchrader-Aktie:

SZZ



Kurzprofil SinnerSchrader AG:



SinnerSchrader (ISIN: DE0005141907, WKN: 514190, Ticker-Symbol: SZZ) gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas. Mit Fokus auf E-Commerce, Strategie und Kommunikation bietet SinnerSchrader die gesamte Bandbreite digitaler Agenturleistungen: Konzeption, Gestaltung und Entwicklung von Web-Plattformen, Mobile Apps, Service Design, Kampagnen, Media, Analytics und Audience Management. SinnerSchrader steht für technologische Exzellenz. Über 500 Mitarbeiter - davon allein rund 200 Entwickler - realisieren Marketinglösungen für Marken wie Allianz, Beck's, comdirect bank, Holy Fashion Group, REWE, simyo, Tchibo und TUI. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München, Prag und Hannover. http://sinnerschrader.com (21.12.2016/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SinnerSchrader-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie des Internet-Dienstleisters SinnerSchrader AG (ISIN: DE0005141907, WKN: 514190, Ticker-Symbol: SZZ) laufen zu lassen.Bei SinnerSchrader würden die Geschäfte wie am Schnürchen laufen. Im Wirtschaftsjahr 2015/2016, welches per Ende August geendet habe, habe das Unternehmen einen Umsatz von über 51 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA habe bei 4,7 Mio. Euro und der Gewinn bei 3,4 Mio. Euro gelegen. Das Zahlenwerk habe innerhalb der Erwartungen der Experten gelegen. Beim Nettogewinn sogar darüber. Wie den Experten CFO Thomas Dyckhoff bei ihrem Treffen in Frankfurt mitteile, sei das vergangene Geschäftsjahr insgesamt sehr gut verlaufen.Ein Highlight sei sicherlich gewesen, dass sich der Automobilhersteller Audi nach einem mehrstufigen Pitchprozess für SinnerSchrader als neue weltweite, digitale Leadagentur entschieden habe. "Wir waren beim Preis sicher nicht der günstigste Anbieter. Audi war inhaltlich von uns überzeugt, da wir hier mit Abstand das beste Konzept hatten". Audi sei zuvor bei einem Wettbewerber Kunde gewesen, der ebenfalls börsennotiert sei. Die Zusammenarbeit sei zunächst auf drei Jahre angelegt. Mit Audi hätten die Hamburger einen signifikanten Neukunden gewonnen, der das geplante Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren stützen werde. Der Audi-Vertrag werde sich erst im neuen Wirtschaftsjahr 2016/2017 auf den Umsatz und Gewinn auswirken. Die vergleichsweise lange Dauer des Pitchprozesses habe sich im Gegenteil in begrenztem Umfang dämpfend auf das EBITA im vergangenen Geschäftsjahr ausgewirkt.Mit starken Zahlen im Rücken und einem guten Ausblick habe sich der Vorstand dazu entschieden, die Dividendenauszahlung für 2015/2016 von 12 auf 20 Cent je Aktie massiv anzuheben. Selbst nach dem jüngst erheblichen Kursanstieg errechne sich immer noch eine Dividendenrendite von mehr als 3%. Die Dividende werde erneut aus dem steuerlichen Einlagenkonto bezahlt und sei entsprechend steuerbefreit.Laut dem CFO sei das Unternehmen gut ins neue Jahr gestartet. Die Nachfrage sei weiterhin robust. Alle für SinnerSchrader wichtigen Branchen würden gute Aufträge zeigen. Einzig die Bankenwelt reduziere ihre Budgets etwas. Dyckhoff halte natürlich immer Ausschau nach neuen Branchen, die für das Unternehmen interessant sein könnten. Das wären zum Beispiel die Pharmabranche und der Bereich HealthCare. Inzwischen stehe schon eines der globalen Top-5-Unternehmen der Pharmawelt auf der Kundeliste der Gesellschaft. Zudem verfolge die Firma ein neues Projekt mit Deutschlands Softwarehaus Nummer 1, SAP. Für das Jahr 2016/2017 stelle der CFO ein Umsatzplus von 10% auf ca. 56 Mio. Euro in Aussicht. Die EBITA-Marge solle sich auf etwa 10,5% verbessern. Das würde einem EBITA zwischen 5,8 und 5,9 Mio. Euro entsprechen.Auf mittlere Sicht wolle das Unternehmen auf die nächste Stufe wachsen. Ein Umsatzniveau von 75 Mio. Euro wäre das Ziel. Das sei aus eigener Kraft gut darstellbar. Die nächste Marke von 100 Mio. Euro sei organisch sicherlich realistisch; werde aber viele Jahre dauern. Möglich, dass ein Zukauf dieses Niveau schneller erreichbar mache. SinnerSchrader werde aber nicht zukaufen, nur um Umsatzziele zu erreichen. "Wir schauen uns nach möglichen Übernahmen um. Die eine oder andere Idee haben wir schon." Das Unternehmen sei ein Profiteur der digitalen Transformation. "Wir haben an der Stelle ausreichend Potenzial, auch organisch weiter stark zu wachsen."An der deutschen Börse sei SinnerSchrader der letzte Mohikaner, der noch nicht zu einem größeren Player gehöre oder von diesem aufgekauft worden sei. Immer wieder würden sich Übernahmegerüchte um SinnerSchrader ranken. Das Unternehmen sei angesichts der Zahlen, der Kunden und des Wachstums eine Perle. Größere Wettbewerber würden das Unternehmen sicher gerne bei sich im Hause sehen. Aber: CEO Matthias Schrader, der einen Anteil von mehr als 22% an der Gesellschaft halte, wolle nach aktuellem Kenntnisstand keine Anteile verkaufen. Die Familien Sinner und Schrader würden sogar mehr als 32% der Anteile kontrollieren. Ohne die beiden Familien sei eine Übernahme nicht möglich. Viel lieber wolle Schrader in neue Dimensionen wachsen. Und vielleicht dann verkaufen? Denkbar! Aktuell aber wohl kein Thema.