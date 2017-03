Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Laut dem GfK-Konsumklimaindex waren die deutschen Verbraucher in den letzten fünf Monaten sehr zuversichtlich, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Im Februar habe der Index sogar ein temporäres Zwischenhoch erreicht. Dieses Niveau habe er im März dann nicht mehr halten können. Die anziehenden Verbraucherpreise hätten sich auf die Gemütslage der 2.000 Befragten negativ ausgewirkt. Nach Jahren der spürbaren Zuwächse bei den Reallöhnen (2015 und 2016: 2,4% bzw. 1,8%) sei für die nächsten Jahre mit einer bescheidenen Verbesserung der Kaufkraft der nationalen Einkommen auszugehen. Für 2017 und 2018 erscheine nur ein verhaltener Anstieg der deutschen Realeinkommen von jeweils 0,5% denkbar. Der gesunkene Einkommenserwartungs-Index spiegle die seit Dezember des vergangenen Jahres ansteigenden Verbraucherpreise wider, die im Februar sogar erstmals seit Januar 2013 wieder die 2%-Marke übersprungen hätten.



Neben der generellen Enttäuschung seien bei den Ergebnissen der März-Umfrage auch einzelne positive Aspekte zu erkennen. Ein Beispiel hierfür seien die Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung, die durch den Anstieg den überwiegenden Teil der Verluste von Februar wieder aufgeholt habe. Eine Gefahr für die kurzfristigen Konjunkturaussichten in Deutschland könnte von der im März angestiegenen Sparquote ausgehen. Denn die privaten Konsumausgaben würden über 50% des gesamten Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Aufgrund der sehr guten Verfassung des deutschen Arbeitsmarktes, würden die Analysten aber von einem Anstieg der privaten Ausgaben von 1,6% in 2017 ausgehen. (28.03.2017/ac/a/m)