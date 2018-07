Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsschätzungen für Singapur liegen für die nächsten beiden Jahre um 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Inflation sei knapp unter 1% und am Arbeitsmarkt könne von einer Vollbeschäftigung gesprochen werden. Ein kleiner Wehrmutstropfen sei der Immobilienmarkt, der in den letzten zwölf Monaten um 9% gestiegen sei. Die Regierung greife mit einer Steuererhöhung und einer Reduktion der Belehnwerte ein, um weiteren Preisanstiegen entgegenzuwirken. Konkret müsse beim Erwerb einer zweiten Immobilie eine Steuer von 12% bis 15% entrichtet werden. Der Belehnwert für die erste Immobilie werde von 80% auf 75% und für die zweite Immobilie auf 45% reduziert. Ziel sei, die Preisentwicklung an das Wirtschaftswachstum anzupassen. (09.07.2018/ac/a/m)





