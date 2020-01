Die großartige Performance sei einerseits im ersten Halbjahr erzielt worden, was als Gegenbewegung zu dem ungerechtfertigt steilen Einbruch Ende 2018 leicht nachvollziehbar sei und damals auch besonders bullish gemacht habe; den zweiten Teil der Jahresperformance habe es dann im vierten Quartal gegeben, als politische Risiken (insb. Handelsstreit USA/China) wie prognostiziert zunehmend an Schrecken verloren hätten und die ersten Konjunkturvorlaufindikatoren ein Ende des Abschwungs/ der Rezession in der globalen Industrie hätten erwarten lassen - beides Gründe für die neuerlich bullishe Ausrichtung der Analysten gegen Ende des Jahres.



Daraus erkläre sich auch der weiterhin optimistische Aktienmarktausblick für das erste Halbjahr 2020: Vor den Wahlen dürfte der US-Präsident geopolitische Eskalationen eher meiden (insb. Handelsstreit China aber auch Iran), um seine Wiederwahl nicht zu gefährden. Und die Bodenbildung/Erholung der globalen Industrie habe gerade erst einmal begonnen; nach zwei Jahren fallender (Industrie-)PMIs werde das erste Halbjahr voraussichtlich im Licht steigender PMIs stehen - historisch die beste Phase für den Aktienmarkt! Umso mehr, als die Geldpolitik (nachlaufend zur Wirtschaftsabschwächung 2019) vorerst noch sehr expansiv bleiben dürfte.



Kurzfristige Korrekturen und Gewinnmitnahmen seien nach so steilen Kursanstiegen natürlich jederzeit möglich und nur eine Frage der Zeit (am 3. Januar habe bereits ein US-Angriff im Irak für kleinere Gewinnmitnahmen gereicht), sie sollten aber nicht lange Bestand haben. Seien nach einem so starken Börsenjahr 2019 überhaupt weitere Kurszuwächse 2020 realistisch? Ja, weil an den Börsen auf Jahressicht Momentum über etwaige "Rückkehr zum Mittelwert" dominiere. Konkret: Nach Quartalen mit starker Kursperformance bzw. Jahren mit besonders hohen Kurszuwächsen (mehr als 20%) sei die darauffolgende Zwölf-Monat-Performance im Schnitt sogar signifikant besser als im langfristigen Durchschnitt. (Ausgabe vom 03.01.2020) (06.01.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienbörsen begannen das neue Jahr am 2. Januar so, wie sie das alte beendet hatten - mit starken Kurszuwächsen (und neuen Allzeit-Hochs in den USA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das abgelaufene Jahr zähle damit zu einem der besten Börsenjahre der jüngeren Geschichte: Rund 30% habe der breite US-Markt (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) zugelegt, die Technologie-Börse NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) fast 40%, und selbst in Europa hätten Indices wie DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mehr als 25% Kursanstieg verbuchen können.