Glücklicherweise würden sich mittels der Portfoliodiversifizierung verschiedene Trends parallel verfolgen lassen. Angesichts der hohen Volatilität und der kurzfristigen Kurszuwächse scheine es gegenwärtig allerdings am besten zu sein, Cannabis-Aktien als hochriskantes Asset zu behandeln, sodass sie schlussendlich maximal einen kleinen Teil eines ausreichend diversifizierten Portfolios ausmachen würden.



Derweil sei Zaif, ein japanischer Handelsplatz für Kryptowährungen, gehackt worden. Gestohlen worden seien Bitcoin, Bitcoin Cash und die kaum bekannte Kryptowährung MonaCoin im Gegenwert von etwa 60 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die Angreifer der Plattform CoinCheck hätten umgerechnet etwa 500 Millionen US-Dollar entwendet, und der Hack des Krypto-Handelsplatz Mt. Gox habe mit Verlusten von einem Gegenwert von rund 450 Millionen US-Dollar geendet. Der Hack habe für Preisschwankungen bei Bitcoin und Bitcoin Cash gesorgt, habe letztlich aber in insgesamt höheren Preisen resultiert. Somit dürfte der Hack zwar keine langfristigen Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben, doch es werde deutlich, dass japanische Unternehmen vermutlich verstärkt in Cybersicherheit investieren sollten.



Alles in allem sei der Markt für Kryptowährungen in den letzten Monaten bemerkenswert stabil gewesen: Zwar bestünden Sorgen darüber, dass der Ether-Kurs jüngst fast unter die 200 US-Dollar-Marke gefallen sei, doch selbst der Kurs der nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Kryptowährungen der Welt sei in den letzten sieben Tagen um 19 Prozent gestiegen. Ein echter Gewinner sei aktuell die Kryptowährung Ripple, die davon profitieren könne, dass die PNC Bank, eine der zehn größten Banken in den USA, dem RippleNet beigetreten sei. Über dieses Netzwerk könnten Kunden des Instituts grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit tätigen. (20.09.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Kurse von Cannabis-Aktien sind in der letzten Zeit extrem stark gestiegen, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Nicht zuletzt wegen des jüngsten Vorstoßes in Richtung einer Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten Staaten sowie Durchbrüchen beim medizinischen Einsatz von Marihuana sähen viele Anleger in dieser aufstrebenden Branche großes Potenzial. Das führe soweit, dass einige Beobachter an der Wall Street zu den enormen Kursgewinnen bereits Parallelen zum Kryptomarkt ziehen würden. Sie würden Cannabis-Aktien als die "neuen Kryptowährungen" betrachten.