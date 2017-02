Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm.

(01.02.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity spricht laut einer Aktienanalyse im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) aus.Silver Standard Resources Inc. habe sich von einem Junior-Produzenten mit einem einzelnen Asset zu einer mittelgroßen, diversifizierten Gesellschaft entwickelt. Das Wachstum werde vor allem von der Marigold-Übernahme und dem Seabee-Komplex getragen. Der Fokus auf Amerika (76% NAV-Anteil in den USA und Kanada) bedeute ein geringeres geopolitisches Risikoprofil.Eine sehr starke bilanzielle Verfassung sollte Silver Standard Resources weiteres Wachstum ermöglichen. Im Zeitraum 2017 bis 2020 dürfte sich der Free Cash flow kumulativ auf 125 Mio. USD belaufen.Analyst Rahul Paul weist darauf hin, dass Investoren einen Qualitätstitel mit geringem Risiko zu einem sehr vernünftigen Preis bekommen könnten.Börsenplätze Silver Standard Resources-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:9,60 Euro -0,76% (01.02.2017, 15:35)