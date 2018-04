NASDAQ-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm. (20.04.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) charttechnisch unter die Lupe.Um es vorweg zu nehmen: Aktuell bestünden gute Chancen, dass die Aktie von Silver Standard Resources Mining die Korrektur seit Sommer 2016 überwinde. Zuletzt habe der Minentitel die Kumulationszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 8,66 USD), dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von Januar bis August 2016 (8,31 USD) sowie den letzten Tiefs bei knapp 8 USD als Sprungbrett nach Norden genutzt. Aktuell schicke sich das Papier zudem an, den Korrekturtrend der letzten knapp zwei Jahre (akt. bei 9,90 USD) zu den Akten zu legen. Gelinge der Befreiungsschlag wäre gleichzeitig ein charttechnisches Dreieck nach oben aufgelöst. Zu diesem Konsolidierungsmuster passe, dass die Umsätze während der Ausprägung der Formation spürbar zurückgekommen seien.Apropos Volumen: Für einen grundsätzlichen unteren Umkehrprozess würden die beiden Volumenspitzen von Dezember 2014 und Juni 2016 sprechen. Bei einem nachhaltigen Trendbruch definiere ein weiteres Fibonacci-Level (11,19 USD) im Zusammenspiel mit dem Hoch vom Oktober 2017 (11,40 USD) ein erstes Anlaufziel. Danach ergebe sich in Form des Mehrjahreshochs bei 15,84 USD der nächste markante Widerstand. Als Absicherung ist die oben genannte langfristige Glättung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Silver Standard Resources-Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2018)Börsenplätze Silver Standard Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:8,25 Euro +0,61% (20.04.2017, 09:29)