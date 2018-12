Tradegate-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:

Kurzprofil SilverCrest Metals Inc.:



SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kevin MacKenzie, Analyst von Canaccord Genuity, weiterhin die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) spekulativ zu kaufen.SilverCrest Metals Inc. habe bekannt gegeben, dass SSR Mining eine Beteiligung von 9,9% erworben habe. Der Kaufpreis belaufe sich auf 31 Mio. CAD, was einen Aufschlag von fast 20% bedeute.Die Analysten von Canaccord Genuity begrüßen die Transaktion. Die Finanzierung für die Weiterentwicklung des Las Chispas-Projekts sei gesichert worden. Analyst Kevin MacKenzie hält am Kursziel von 4,50 CAD fest.In ihrer SilverCrest Metals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "speculative buy".Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:2,16 Euro +0,93% (03.12.2018, 12:05)