Kurzprofil SilverCrest Metals Inc.:



SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko.

Toronto (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Ryan Thompson von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse geht Ryan Thompson, Analyst von BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) nach wie vor von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Die Analysten von BMO Capital Markets haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von SilverCrest Meatls Inc, vorgenommen.Analyst Ryan Thompson setzt das Kursziel für die SilverCrest Metals-Aktie von 7,00 auf 9,00 CAD herauf und sieht weitergehendes Potenzial.In ihrer SilverCrest Metals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BMO Capital Markets das Votum "outperform".Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:4,73 Euro +3,09% (20.08.2019, 13:05)